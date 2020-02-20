Сенцов о годовщине расстрела Майдана: Нам снова предлагают договориться с убийцами

Бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов в годовщину расстрелов активистов Майдана в 2014 году иронично отреагировал на последние попытки политиков договориться о мире с Россией.

Он побаивается, что после кровавого Майдана и шести лет войны Киев может пойти не неприемлемые для украинцев договоренности с Москвой.

"Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев. Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Януковичем, их встретили криками "Ганьба!". А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование: "Никаких переговоров с убийцами. Только отставка". И Янукович сбежал. На руках у Путина гораздо больше украинской крови. Но после почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым... Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации, и кто его начал", – написал Сенцов в Facebook.

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Режиссер добавил, что украинцы спустя шесть лет войны хотят мира, но только после победы украинского народа.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. На идею Зеленского отреагировали у Путина.

Также был скандал с водоснабжением оккупированного Крыма. В эфире одного из украинских телеканалов главу фракции "Слуга народа" попросили высказать личную позицию по поводу ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки относительно Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Давид Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

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Видео: facebook.com/babaandkit

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