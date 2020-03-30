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  1. Новости политики

Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО

30 марта, 16:24

Денис Беспалов

Национальная платформа примирения и единства продолжит работу, заявил Сивохо

Сергей Сивохо подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Максим Ткаченко больше не занимают должности советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - написал он в Facebook.

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Сивохо считает, что его увольнение свидетельствует о том, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

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Напомним, ранее в Киеве после презентации Национальной платформы примирения с Донбассом людей возмутило высказывание Сивохо о "внутреннем конфликте на Донбассе". Такую позицию регулярно пытается навязывать Москва и Украине, и мировому сообществу. На презентации присутствовали журналисты и члены Нацкорпуса. После словесных перепалок советника секретаря СНБО толкнули, и он упал.

Сивохо толкнули после презентации

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Донбасс СНБО Сергей Сивохо

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