СМИ: Сергей Сивохо уволен из СНБО

Он был внештатным советником, но попал в скандал с высказыванием о «внутреннем конфликте» на Донбассе

Похоже, требования "слуг народа" об увольнении Сергея Сивохо таки были услышаны. Уже неделя, как он не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Детектор медиа".

Сообщается, что освобождены от исполнения обязанностей два советника секретаря СНБО.

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"По состоянию на 24 марта (дата направления запроса. – Ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественном началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", – говорится в ответе СНБО, но причины увольнений не уточняются.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он еще и повторил любимый месседж Кремля о "внутреннем конфликте".

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"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.

Это вызвало недовольство в Украине, и на презентации Национальной платформы примирения с Донбассом произошла потасовка – активисты набросились на Сивохо и толкнули его на пол.

Позже Данилов прокомментировал нападение на Сивохо и объяснил позицию своего советника. Он напомнил, что у него 11 внештатных советников и никто из них не может представлять официальную позицию СНБО.

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