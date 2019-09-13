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Сестра Сенцова рассказала, как "дала ему в морду"

13 сентября, 03:37

Женщина попала в больницу с депрессией и эмоциональным выгоранием

Олег Сенцов. Фото: reporters.media

Олег Сенцов. Фото: reporters.media

Сестра бывшего украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан честно рассказала о своих эмоциях во время и после встречи родственника.

Об этом она написала в Facebook.

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"Да, сначала я его обняла. А потом... уже у меня дома, за бокальчиком винца, все-таки дала ему в морду. Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось", – написала она.

Сейчас женщина лежит в больнице с депрессией.

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"Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет даром для меня не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная, я все могу. В общем, я не смогла, вынуждена была обратиться за помощью. Берегите себя. Мы все не железные. А Олега я сначала обняла, потом в морду за все мои страдания. Сегодня он меня в больничке навестил, я рада, он заряжает энергией ого-го как", – заметила она.

Напомним, что во время пресс-конференции Сенцов также заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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Источник: Сегодня

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