"Это тоже наши братья": Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля

В РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины, говорит режиссер

Олег Сенцов. Украинский режиссер долго обнимал свою дочь Алину, которую не видел 5 лет / Фото: AFP

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля, в том числе и на Донбассе.

Об этом он заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

"Конечно, следующие слова о людях, которые остались там, о наших пленных, о пленных на Донбассе, которых, я очень надеюсь, тоже смогут вытащить. Мы все будем для этого стараться, и я тоже со своей стороны сделаю все, что в моих силах", – сказал Сенцов.

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"Кроме наших пленных, в России есть и те люди, россияне, которые борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, это тоже наши настоящие братья. В частности, последние аресты, эти быстрые суды. Костя Котов (российский активист, который помогал украинским морякам и надевал майку с изображением Сенцова и получил 4 года тюрьмы. – Ред.), я с ним не знаком, я ничего не слышал о нем буквально до сегодняшнего дня. Я хочу, чтоб мы их тоже не разделяли. Это тоже узники Кремля", – добавил Сенцов.

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Напомним, новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, освобожденного из российского плена.

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Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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