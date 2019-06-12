Стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко

Глава государства усомнился в компетентности нынешнего генерального прокурора и законности его назначения в ГПУ

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Президент Владимир Зеленский инициировал увольнение генерального прокурора Юрия Луценко из-за отсутствия у него высшего юридического образования и соответствующего опыта работы в области права. Об этом говорится в представлении главы государства, опубликованном на сайте парламента.

Так, закон Украины "О прокуратуре" устанавливает обязательные требования, которым должен отвечать генеральный прокурор – статья 27 закона предусматривает, что прокурором Генеральной прокуратуры Украины (это относится и к главе ГПУ) может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое отвечает требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона "О прокуратуре", в частности в части соблюдения требований о наличии высшего юридического образования и стажа работы в отрасли права.

"Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным законом Украины требованиям к генеральному прокурору, а потому не может находиться на этом посту, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона "О прокуратуре", – говорится в представлении президента.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно генпрокурор рассказывал, когда подаст в отставку (если не уволят раньше), сославшись на норму закона. По его словам, после парламентских выборов он хочет уйти в политику.

В то же время политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировали, даст ли Рада согласие на увольнение Луценко. По их мнению, после провала голосований за отставки министров обороны и иностранных дел, а также главы СБУ, не стоит ждать от Рады чего-то другого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"