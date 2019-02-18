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Сделка США и России по Украине: эксперт оценил серьезность угрозы

Сегодня, 17:15

Такие мнения вбрасываются в украинское общество, дабы украинцы "услышали Донбасс", считает политолог

Фото: Getty Images
Сделка США и России по Украине: эксперт оценил серьезность угрозы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac7/729/5c6ac7729607c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac7/729/5c6ac7729607c.jpg Политика Такие мнения вбрасываются в украинское общество, дабы украинцы «услышали Донбасс», считает политолог

Тезис о том, что в случае, если Киев и Москва не решат между собой вопрос российской агрессии на Донбассе и в Крыму, эту проблему будут рассматривать Россия и США, и в очень невыгодном для Украины русле, является ничем не подтвержденной гипотезой.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, такие угрозы вбрасываются в украинское общество, дабы украинцы "услышали Донбасс".

"Учитывая состояние боеспособности украинской армии и количество активных граждан внутри украинского общества, говорить о договоренностях между США и Россией, конечно, можно, но на уровне гипотез. Потому что возможности для воплощения в жизнь подобных договоренностей ни в США, ни в, тем более, России нет. И подобные тезисы, которые вбрасываются в украинское информационное пространство, являются, по моему мнению, шантажом общественного мнения на предмет "услышать Донбасс". Пусть те, кто считает, что такое возможно, попытаются это реализовать в практической плоскости", – заметил Магда.

Читайте полный текст материала "Сегодня" с комментариями западных экспертов о том, какой должна быть будущая стратегия Запада.

Как ранее рассказывал министр по вопросам временной оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Украина из-за войны с Россией стала примером для мира. Запад активно изучает опыт российско-украинского конфликта – как в военном плане, так и в гибридном, отметил он.

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Тег Россия, США, Донбасс, прогноз, агрессия, Магда

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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