Сделка США и России по Украине: эксперт оценил серьезность угрозы
Такие мнения вбрасываются в украинское общество, дабы украинцы "услышали Донбасс", считает политолог
Тезис о том, что в случае, если Киев и Москва не решат между собой вопрос российской агрессии на Донбассе и в Крыму, эту проблему будут рассматривать Россия и США, и в очень невыгодном для Украины русле, является ничем не подтвержденной гипотезой.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.
По его словам, такие угрозы вбрасываются в украинское общество, дабы украинцы "услышали Донбасс".
"Учитывая состояние боеспособности украинской армии и количество активных граждан внутри украинского общества, говорить о договоренностях между США и Россией, конечно, можно, но на уровне гипотез. Потому что возможности для воплощения в жизнь подобных договоренностей ни в США, ни в, тем более, России нет. И подобные тезисы, которые вбрасываются в украинское информационное пространство, являются, по моему мнению, шантажом общественного мнения на предмет "услышать Донбасс". Пусть те, кто считает, что такое возможно, попытаются это реализовать в практической плоскости", – заметил Магда.
Читайте полный текст материала "Сегодня" с комментариями западных экспертов о том, какой должна быть будущая стратегия Запада.
Как ранее рассказывал министр по вопросам временной оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Украина из-за войны с Россией стала примером для мира. Запад активно изучает опыт российско-украинского конфликта – как в военном плане, так и в гибридном, отметил он.
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