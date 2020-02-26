"Шавка, пытающаяся гавкать на слона": Аваков жестко ответил Суркову

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова закомплексованным стратегом после его высказываний по Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", – написал Аваков.

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Как сообщали новости "Сегодня", в интервью российским СМИ уволенный из Кремля бывший помощник Путина жестко высказался в адрес Украины. Сурков считает, что ее не существует, и выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом. Он также не исключил, что границы нашей страны снова могут быть изменены Россией.

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Ранее глава МВД рассказывал любопытную историю, случившуюся на переговорах украинской и российской стороны в рамках "нормандского саммита" в Париже в начале декабря прошлого года. Аваков рассказал о "психах" Суркова на встрече Зеленского с Путиным.

25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". В вопросах Украины его заменил экс-заместитель главы Администрации президента РФ, а теперь уже новый помощник хозяина Кремля Дмитрий Козак.

Смотрите также видео из интервью телеканалу "Украина 24", в котором глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о Дмитрии Козаке:

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