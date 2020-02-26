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"Шавка, пытающаяся гавкать на слона": Аваков жестко ответил Суркову

26 февраля, 11:47

Экс-помощник Путина сделал неприятное для Украины заявление

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова закомплексованным стратегом после его высказываний по Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Сурков со своими перлами об Украине выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", – написал Аваков.

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Как сообщали новости "Сегодня", в интервью российским СМИ уволенный из Кремля бывший помощник Путина жестко высказался в адрес Украины. Сурков считает, что ее не существует, и выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом. Он также не исключил, что границы нашей страны снова могут быть изменены Россией.

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Ранее глава МВД рассказывал любопытную историю, случившуюся на переговорах украинской и российской стороны в рамках "нормандского саммита" в Париже в начале декабря прошлого года. Аваков рассказал о "психах" Суркова на встрече Зеленского с Путиным.

25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". В вопросах Украины его заменил экс-заместитель главы Администрации президента РФ, а теперь уже новый помощник хозяина Кремля Дмитрий Козак.

Смотрите также видео из интервью телеканалу "Украина 24", в котором глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о Дмитрии Козаке:

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Арсен Аваков Владислав Сурков

Источник: Сегодня

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