"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом

Уволенный из Кремля экс-помощник президента РФ Владислав Сурков резко высказался в адрес Украины и уверен, что Россия продолжит применять силу против нее и даже намекнул, что границы нашей страны снова могут быть изменены.

Об этом он сказал в интервью изданию "Актуальные комментарии".

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет", – сказал он.

В то же время Сурков намекнул, что остается открытым вопрос – в каких границах будет существовать Украина. Он уверен, что Россия обязательно в этом поучаствует, причем с применением силы.

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"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – подчеркнул бывший куратор Кремля по Украине.

Отметим, что в отличие от экс-помощника Путина, весь мир осуждает российскую агрессию против Украины, которая вылилась в убийство тысяч украинцев, разрушение городов Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". В вопросах Украины его заменил экс-заместитель главы Администрации президента РФ, а теперь уже новый помощник хозяина Кремля Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Больше о ситуации с новым куратором Кремля по Донбассу читайте в материале "Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине".

Смотрите также видео из интервью телеканалу "Украина 24", в котором глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о Дмитрии Козаке:

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