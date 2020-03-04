"Шесть месяцев – это очень короткий срок": Гончарук выступил с последним словом

Уволенный с должности премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы правительства. Об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Дорогие украинцы. В этом правительстве не было коррупции, и оно системно с ней боролось с первого дня до последнего… Вместе с тем – мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками. Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех. Поэтому нас атаковали особенно настойчиво в последние месяцы. Несмотря на сопротивление старой системы, наше правительство приняло десятки трудных решений. Но на пути изменений нельзя делать шаг вперед и два шага назад", – написал он.

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Гончарук считает, что 6 месяцев – это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства.

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"За этот период мы заложили фундамент для перезагрузки страны – рекордно низкая инфляция рекордно выгодное размещение еврооблигаций. Анбандлинг "Нафтогаза", запуск рекордной приватизации, первые концессионные конкурсы, доступные кредиты для предпринимателей. Все это мы начали вместе с вами. И это нужно продолжать. Независимо от статуса я буду работать на то, чтобы Украина была успешной. Верю в Украину и в наших людей… В последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это наших министров, которые много раз принимали сложные решения. Я довольно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный и честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал ни одного незаконного указа. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что курс сохранится. Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства. Мы сделали достаточно много", – заявил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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