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Шестая годовщина освобождения Мариуполя: Зеленский указал на важную деталь

13 июня, 13:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного, сказал президент

Президент Владимир Зеленский в шестую годовщину освобождения Мариуполя от банд сепаратистов заявил, что сила Украины – в единстве ее граждан.

"Шесть лет с того исторического дня, когда Мариуполь был освобожден от оккупантов и над городом снова поднят украинский флаг. Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного", - говорится в обращении президента.

"С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами – трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир", - добавил президент.

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По словам президента, власть сделает все, чтобы "однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму".

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Как известно, с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль боевиков.

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Город был освобожден 13 апреля в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом, никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Напомним, 13 июня 2019 года Зеленский принял участие в фестивале "Свободный Мариуполь" и лично поздравил горожан с Днем освобождения.

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Донбасс Мариуполь боевики Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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