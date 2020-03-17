Борьба с коронавирусом в Украине: врачи получат надбавки к зарплате до 200%

Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым предусмотрены серьезные надбавки для медиков, работающих с зараженными опасным вирусом пациентами.

Парламент поручил правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые непосредственно занимаются ликвидацией короновирусного заболевания у людей, в размере до 200 процентов к заработной платы до завершения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса в Украине.

Также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности. Надбавка будет поступать в тот же период.

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Как сообщали новости "Сегодня", этим же законом определено и наказания для нарушителей карантина в условиях борьбы с коронавирусом. Особенно жесткое наказание будет тем, кто нарушил карантинные правила и это привело к гибели людей – за это "светит" тюрьма.

В Украине на сегодняшний день семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, один из которых оказался летальным. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространения вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20.

Смотрите разъяснения президента Зеленского в связи с новыми ограничительными мерами:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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