Шмыгаль предложил Раде кандидатуру нового вице-премьера

В Украине появится еще один министр. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегической промышленности в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Реклама

Проект постановления внес в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", – говорится в документе.

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Александр Качура написал в Telegram, что фракция пока остановились на кандидатуре Олега Уруского, и на следующей неделе проведет собеседование с кандидатом для принятия решения.

Олег Уруский доктор технических наук. В 1993-1996 годах работал председателем управления в Национальном космическом агентстве Украины. В 1996-2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО. В 2000-2003 гг. занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства. С марта 2005 по август 2006 года был первым заместителем министра промышленной политики. С 21 января по 19 августа 2015 года – председатель Государственного космического агентства Украины.

Реклама

Отметим, что на днях президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса Одесской области заявлял, что уже примерно через неделю может появится новый член правительства.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, – это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", – сказал президент.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", в Украине падение промышленности замедляется после смягчения карантина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама