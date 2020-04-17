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  1. Новости политики

Шмыгаль проведет онлайн-переговоры с Меркель

17 апреля, 17:29

Сергей Мартынец

Коронавирус сорвал его поездку в Германию, но он нашел выход из ситуации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в режиме онлайн. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал он.

Шмыгаль отметил, что с немецким канцлером будет обсуждать дальнейшее сотрудничество между странами, финансовую поддержку и ход реформ в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", после того, как коронавирус отменил все иностранные межгосударственные визиты, лидеры стран, дипломаты и политики могут общаться только по телефону или по видеосвязи. Так, 24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил виртуальный визит в Германию.

А 31 марта президент Владимир Зеленский созванивался с Ангелой Меркель. Среди прочего они договорились в контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита.

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переговоры Ангела Меркель Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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