Зеленский созвонился с Меркель: стали известны подробности разговора

Украина получит большую сумму денег от Германии на борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив вопросы противодействия коронавирусу, новую финансовую помощь Украине и ситуацию на Донбассе, сообщает Офис главы государства.

Они обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

Зеленский и Меркель договорились в контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита.

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Ангела Меркель положительно оценила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

В свою очередь Владимир Зеленский проинформировал немецкого канцлера о ситуации на Донбассе и о результатах последних переговоров в Минске. В этом контексте собеседники подчеркнули важность координации всех шагов по мирному урегулированию на Донбассе и обсудили перспективы продолжения переговоров в "нормандской формате".

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак назвал условие для проведения "нормандского саммита". Он напомнил России, что пора бы начать выполнять парижские договоренности.

Смотрите в сюжете про Меркель на карантине:

Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

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