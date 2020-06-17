Шмыгаль рассказал, что нет оснований для переноса ВНО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания пока нет.

Об это информирует Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", – сказал премьер.

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Но показатели, при которых будет переноситься ВНО, есть. Это более 60 активных больных на 10 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели, то есть, где количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО", – резюмировал Шмыгаль.

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