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Проведение ВНО: Степанов рассказал, когда примут окончательно решение

16 июня, 12:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

В настоящий момент, по словам министра, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет проводить ВНО

Министерство охраны здоровья четко определило критерии прохождения внешнего независимого оценивания. Разработаны рекомендации, при каких условиях с точки зрения безопасности должно проходить ВНО. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это проведение термоскрининга на входе, использование защитных масок и антисептиков, рассадка с соблюдением социальной дистанции.

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В настоящий момент, по словам министра, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет проводить ВНО.

"Мы определили четких два критерия, которые будут применяться на национальном уровне. Они все связаны с резким ростом заболеваемости. Будем определяться, где-то 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии. Сегодня эти критерии полностью позволяют провести внешнее независимое оценивание", - сказал Максим Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении ВНО с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

О том, какие варианты проведения ВНО-2020 рассматривает власть, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Украина коронавирус ВНО Максим Степанов

Источник: Сегодня

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