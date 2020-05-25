Шмыгаль рассказал о ежедневных "чайных церемониях" в Кабмине

Эту традицию он привез из Львова, когда работал там в облгосадминистрации

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал о своем отношении к Арсену Авакову, а теперь приоткрыл "тайну" утренних чаепитий с вице-премьер-министрами. В Кабинете министров это даже в шутку называют "чайным кабинетом".

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что в "чайном кабинете" каждое утро в 8:30 за небольшим столом собираются Шмыгаль и вице-премьеры Вадим Пристайко, Михаил Федоров и Алексей Резников. Один из чиновников отмечает, что чаепитие проходит очень цивильно, прямо как на Западе.

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"Это такая ежедневная "планерка". Он спрашивает, что там у нас, что в министерствах, которые мы курируем, какие новости, планы. А мы можем оперативно решить какие-то вопросы, требующие его внимания", – говорит один из вице-премьеров.

Глава правительства рассказал, что эту традицию он привез из Львова, когда работал там в облгосадминистрации.

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"Это из моего предыдущего опыта работы во Львовской ОГА. Я когда туда пришел в 2009 году руководителем департамента экономики, у меня там было шесть заместителей. Опытные пожилые люди, и у них была традиция: всегда в 8:45 пить чай по очереди в кабинете у каждого. Это выходила очень классная координация. Когда ты вызываешь заместителя на совещание – это одно дело, а когда все утром сошлись, то это позволяет чувствовать друг друга и дает хороший командный результат", – объяснил Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", Шмыгаль рассказывал о новом методе тестирований на COVID-19. По его словам, в случае необходимости количество ПЦР-тестов можно увеличить в четыре-пять раз в сравнении с нынешними 9 тысячами.

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