"Шпаргалки" для новых чиновников: Гройсман дал поручение министерствам

Премьер-министр Владимир Гройсман позаботился о том, чтобы преемники его правительства были введены в курс дел по каждому министерству, когда придут на должности, и поручил нынешним министрам подготовить соответствующие отчеты. Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, еще действующее правительство решило заложить новую традицию – не хлопать дверью, а думать о том, как обеспечить непрерывность тех изменений, которые уже были начаты.
"Министерства получили мое поручение готовить transition books (переходные книги) по своим направлениям – своеобразные послания следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать", – написал Гройсман.
Отметим, что перед уходом из правительства Гройсман призвал разобраться с долгами теплокоммунэнерго, чтобы Украина смогла подготовиться к зиме. Подробней в видеосюжете:
Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.
Также мы писали о том, кто может заменить Гройсмана в Кабмине. Сайт "Сегодня" выделяет кандидатов, которые, не особо фигурировали в качестве потенциальных премьеров. На роль премьер-министра Украины, по данным украинских, иностранных СМИ, экспертов и представителей команды президента, рассматривают сразу несколько кандидатур. Основных из них три.
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