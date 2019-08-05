/ Фото: Кабинет министров Украины

"Шпаргалки" для новых чиновников: Гройсман дал поручение министерствам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD 2019-08-05T16:59:00+03:00 Политика Глава правительства решил заложить новую традицию в Кабмине

Премьер-министр Владимир Гройсман позаботился о том, чтобы преемники его правительства были введены в курс дел по каждому министерству, когда придут на должности, и поручил нынешним министрам подготовить соответствующие отчеты. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, еще действующее правительство решило заложить новую традицию – не хлопать дверью, а думать о том, как обеспечить непрерывность тех изменений, которые уже были начаты.

"Министерства получили мое поручение готовить transition books (переходные книги) по своим направлениям – своеобразные послания следующим руководителям министерств о ситуации в отрасли, что сделано и что нужно продолжать", – написал Гройсман.

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Отметим, что перед уходом из правительства Гройсман призвал разобраться с долгами теплокоммунэнерго, чтобы Украина смогла подготовиться к зиме. Подробней в видеосюжете:

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

Также мы писали о том, кто может заменить Гройсмана в Кабмине. Сайт "Сегодня" выделяет кандидатов, которые, не особо фигурировали в качестве потенциальных премьеров. На роль премьер-министра Украины, по данным украинских, иностранных СМИ, экспертов и представителей команды президента, рассматривают сразу несколько кандидатур. Основных из них три.

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