Лутковская: Обмен пленными состоится до конца года

В Украину должны вернуться бойцы, попавшие в плен еще под Иловайском и Дебальцево

Видео: Офис президента

Украина и так называемые "Л/ДНР" проведут обмен пленниками еще до конца этого года, как и было договорено на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

Как заявила Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе, соответствующее решение было достигнуто по результатам переговоров в режиме скайп-конференции 23 декабря, сообщили в Офисе президента Украины.

"Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и была достигнута во время парижского саммита в "нормандском формате". И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года", – заявила она.

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Лутковская подчеркнула, что из плена боевиков вернутся бойцы "которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями".

По ее словам, в настоящее время идет окончательное формирование списков.

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"Просила бы всех не манипулировать информацией, потому что за этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей", – призвала она.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители "ЛНР" сорвали договоренности во время переговоров по обмену пленными на последнем заседании ТКГ в Минске.

В то же время в СМИ сообщали со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе, что в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек из списка на обмен. Кто-то не хочет в принципе возвращаться к боевикам, а некоторые хотят отбыть наказание в украинской тюрьме.

Напомним, что договорились о новом большом обмене лидеры стран на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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