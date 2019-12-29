Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Список имен (обновляется)

Обмен пленными завершен. Киев получил 76 человек. Об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории", — сказано в сообщении.
Как пояснил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в разговоре с журналистами hromadske, Украина в целом добилась освобождения 80 человек, но четверо после обмена решили остаться на территории Донбасса – "у них там семьи".
В то же время Украина передавала подконтрольным России боевикам 141 человека. При этом из них 14 человек не захотели ехать на захваченные Россией территории.
В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале сообщила имена украинцев, которые вернулись домой: Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александра Коренькова, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Дуванов, Александр Геймур.
Ранее мы писали имена еще четверых украинских военнослужащих, которые вернулись домой из плена.
Об этом обмене Украина и Россия договорились во время встречи в нормандском формате.
Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.
Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек .
Как освобождали первые 25 человек, смотрите в нашем сюжете:
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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