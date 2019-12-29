Об этом сообщили в Офисе президента

Обмен пленными завершен. Киев получил 76 человек. Об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории", — сказано в сообщении.

Как пояснил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в разговоре с журналистами hromadske, Украина в целом добилась освобождения 80 человек, но четверо после обмена решили остаться на территории Донбасса – "у них там семьи".

В то же время Украина передавала подконтрольным России боевикам 141 человека. При этом из них 14 человек не захотели ехать на захваченные Россией территории.

Реклама

В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграм-канале сообщила имена украинцев, которые вернулись домой: Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александра Коренькова, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Дуванов, Александр Геймур.

Ранее мы писали имена еще четверых украинских военнослужащих, которые вернулись домой из плена.

/ Фото: Сегодня В тренде Обмен пленными завершен: в Украину вернулись 76 человек. Список имен (обновляется)

Об этом обмене Украина и Россия договорились во время встречи в нормандском формате.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек .

Как освобождали первые 25 человек, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама