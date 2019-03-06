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Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ из-за давления в оккупированном Крыму

Сегодня, 02:45

В ПЦУ просят повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений

Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info.
Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ из-за давления в оккупированном Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/da5/a5e/5c7da5a5e2bc1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/da5/a5e/5c7da5a5e2bc1.jpg Политика В ПЦУ просят повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений

Православная церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за давления на украинскую церковь на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Священного синода ПЦУ, обнародованном на ее официальном сайте.

В ПЦУ отмечают, что в течение уже более пяти лет не прекращаются притеснения со стороны оккупационной российской власти в отношении Крымской епархии, возглавляемой архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. В частности, среди последних событий – попытка отобрать помещение, в котором находится кафедральный храм святых Владимира и Ольги в Симферополе, давление на общину храма в Евпатории, а также задержание архиепископа Климента.

Также, говорится в заявлении, "существенно ухудшается ситуация" с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых "ДНР" и "ЛНР"). В частности, с 1 марта возникла угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.

"Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму, обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам Минского процесса, к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократических странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу Церковь", – отмечается в заявлении.

Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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Тег обсе, ООН, синод, Климент, ПЦУ

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