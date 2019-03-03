Архиепископ Климент назвал задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ в Крыму

Священнослужитель рассказал о деталях и причинах своего задержания оккупационными властями Крыма

Фото: Фото: ru.krymr.com.

Архиепископ Климент назвал задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c1f/af5/5c7c1faf5f2ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c1f/af5/5c7c1faf5f2ad.jpg 2019-03-03T20:24:00+02:00 Украина Священнослужитель рассказал о деталях и причинах своего задержания оккупационными властями Крыма

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент называет свое задержание российскими силовиками попыткой оккупантов уничтожить Православную Церковь Украины в Крыму.

Об этом он заявил Еспресо.TV по телефону из полицейского отделения в Симферополе.

По его словам, задержание имело целью помешать ему посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

"Я считаю, что это нарочно было сделано с тем, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Значит, что-то происходит такое, чего желательно не озвучивать. А мог бы его причастить, исповедовать и пообщаться с ним с глазу на глаз", - сказал архиепископ.

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"Это одна составляющая – мне кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения меня с полуострова. Две недели тому назад была попытка захвата помещения, а сейчас ситуация переходит в другое русло", - констатировал Климент.

Он также рассказал подробности своего задержания.

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а потом на следующий день во вторник посетить его в СИЗО и исповедовать и причастить по разрешению суда. За 15 минут до выезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи. После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - отметил архиепископ Климент.

Сначала его обвинили в краже церковного имущества, а затем – в оскорблении чести и достоинства полицейских.

"Обвинили в том, что якобы был звонок по телефону, кто-то сообщил, что я украл церковные вещи. Но перечислили те вещи, которые были у меня в дипломате. После того, как меня продержали более четырех часов в центральном отделении, придумали новое дело. Заместитель начальника полиции Крыма сообщил, что я задерживаюсь еще на три часа в связи с тем, что кто-то на автовокзале написал жалобу, что я нецензурно выражался и оскорблял честь и достоинство полицейских", – добавил архиепископ.

Как сообщалось, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща).

А тем временем, в Православную церковь Украины из Московского патриархата по состоянию на 26 февраля перешло 400 религиозных общин.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

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