Системные американцы и колеблющиеся европейцы: в чем суть новых санкций против России

Ограничения могут вступить в силу уже в феврале, но они будут точечными, а не всеобъемлющими

Системные американцы и колеблющиеся европейцы: в чем суть новых санкций против России Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg 2019-02-15T15:00:00+02:00 Политика Ограничения могут вступить в силу уже в феврале, но они будут точечными, а не всеобъемлющими

Американцы готовы ввести более серьезные ограничения для Российской Федерации в связи с российской агрессии в Керченском проливе, а вот европейцы ограничатся персональными санкциями. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, США более системно работают над санкциями.

"Американцы готовы ввести более серьезный пакет санкций. Но, во всяком случае, тот законопроект, который сейчас в Конгрессе, предусматривает более широкий набор санкций. У американцев это работает более системно, есть закон, который является основой для такой санкционной политики", – говорит Фесенко.

А вот в Европе с введением новых ограничений для России ситуация немного сложнее, так как этот вопрос требует согласования всех сторон.

"Европейцы, скорее всего, ограничатся персональными санкциями. То, что будут вводить европейцы, это будут персональные санкции против конкретных людей, организаций, структур, которые препятствуют судоходству в Азовском море и Керченском проливе", – добавляет политолог.

Как считает Фесенко, большие санкции, которые продолжаются уже несколько лет, меняться не будут. При этом, несмотря на настроения США, жестких экономических ограничений также ожидать не стоит.

"Не стоит ждать, что будут жесткие экономические санкции, отключения от SWIFT", – продолжает Фесенко.

Новых ограничений от Запада можно ждать уже в февраля. Срок их введения зависит от процедурных моментов.

Как сообщалось, сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

Напомним, что Москва уже давно находится под предыдущими санкциями. Так, на позавчерашнем заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.