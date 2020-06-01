"Системы здравоохранения в Украине нет": Степанов записал видеообращение

Министр здравоохранения максим Степанов ответил людям, которые критикуют работу Минздрава, и напомнил об отсутствии результатов реформирования медицинской отрасли в Украине за прошлые пять лет. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По его словам, за 30 лет никто так в нашей стране и не построил систему здравоохранения, в которой каждый гражданин чувствовал бы себя защищенным.

"В последнее время Минздрав вспоминают в негативном тоне, обвиняют во всех возможных и невозможных преступлениях. Осуществляют медийные атаки и политическое давление. Поэтому я считаю необходимым прояснить ситуацию. На посту министра уже два месяца и могу утверждать – системы здравоохранения в Украине нет. Это отдельные осколки советского прошлого, кусочки абстрактных несбывшихся проектов будущего, отсутствие нормальной нормативной и ресурсной базы, а система полностью уничтожена", – сказал Степанов.

Он отметил, что сегодня информационное поле поделено на два лагеря: первый – адепты т.н. "псевдореформы", которые имели абсолютную власть и почти 4 года экспериментировали с украинской медициной; с другой стороны – врачи и медработники, которые оказались перед угрозой увольнения.

"Сейчас эти т.н. реформаторы стали критиками чего угодно, лишь бы поднимать шум, чтобы отвлекать украинцев от провалов своей деятельности. Все, что они получили – это угроза увольнения десятков тысяч медиков и закрытие сотен больниц, дефицит лекарств и медоборудования, отток украинских врачей за границу. Это результаты их наработок… Как поручил президент, мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медицинской реформы… Я не боюсь никаких нападок и готов защищать нашу позицию до конца, потому что знаю – у нас сильная команда. Мы обязательно сделаем так, чтобы украинцы получили качественную и доступную медицину", – резюмировал министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Степанов говорил, что Минздрав создаст новые тарифы на медуслуги. Он заверил, что сделает все, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков.

Также он рассказывал, что будут менять в медреформе. Министр считает, что тарифы на медицинские услуги должны быть справедливыми.

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