Степанов рассказал, что будут менять в медреформе

Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с послом Канады в Украине, Ларисой Галадзой медицинскую реформу и планы по ее доработке. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, глава Минздрава отметил, что в контексте реформирования украинской системы здравоохранения один из главных приоритетов команды министерства – не допустить увольнения врачей и закрытия медицинских учреждений.

"Наша задача сегодня – объединить потребности пациентов, врачей и эффективное расходование средств. И Минздрав над этим сейчас активно работает. У меня хватит сил и политической воли довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений", – отметил Максим Степанов.

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По словам министра, тарифы на медицинские услуги должны быть справедливыми – то есть такими, которые будут покрывать целиком все расходы на лечение пациента, а не только часть.

"Сейчас тариф инфаркта миокарда, например, учитывает только один стент. А иногда требуются два. Это для примера. И такая же ситуация почти по всем тарифам. Наша же позиция такова: тарифы должны быть справедливыми и объективными", - добавил Степанов.

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Лариса Галадза, в свою очередь, завила о готовности Канады усиливать сотрудничество с Украиной в сфере медицины.

Напомним, 5 мая Максим Степанов сообщил, что Минздрав приступает к выполнению поручения президента Владимира Зеленского о внесении изменений в реформу здравоохранения.

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