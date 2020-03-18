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Ситуация крайне серьезная: глава Минздрава обратился к украинцам

18 марта, 19:41

Руслан Ровик

Емец предупредил о возможном ужесточении карантинных мер

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и призвал их серьезно относиться к карантину, введенному властью из-за коронавируса.

Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава.

"Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и не обращают внимание на установленные противоэпидемические правила и способы индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная", – подчеркнул Емец.

Глава Минздрава также призвал украинцев не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье близких.

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"Отметьте: карантин – это не каникулы ли отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что нужно ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция – это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушны к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!" – говорится в обращении.

Емец заверил, что "власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим, даже если это кому-то не нравится".

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"Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизовано работают в усиленном режиме. Наша обязанность – защитить украинский народ", – резюмировал министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что многие киевляне во время карантина устроили себе каникулы – и отправились в парки, а многие дети гуляют в своих дворах.

Как сообщалось, в Киеве были подтверждены два случая коронавируса. Также экспресс-тест показал наличие инфекции у военного пенсионера, однако медики ждут полного исследования.

Как сообщалось ранее, правительство создает резервный фонд для борьбы с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав емец коронавирус Илья Емец

Источник: Сегодня

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