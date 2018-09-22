Ситуация на Донбассе и в Крыму станет темой обсуждения на сессии Генассамблеи ООН

Сегодня, 01:02

Открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась 18 сентября

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", – написал президент.

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По мнению Порошенко, это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.

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Как сообщалось, 18 сентября, в американском городе Нью-Йорк прошло торжественное открытие 73 сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). На протяжении года главенство в Генассамблее будет принадлежать министру иностранных дел Эквадора Марии Фернанде Эспиноза Гарсес.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет одним из вице-председателей 73-й сессии Генассамблеи.

Кроме того, 26 сентября на сессии Генассамблеи ООН ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко. Ранее сообщалось, что в своем выступлении он потребует развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе, а также представит анализ текущей ситуации, стратегии развития и видение изменения роли, функции и миссии организации.
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"Сегодня"

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