"Ситуация тут двузначная": Фесенко оценил вероятность снятия санкций с России

Москва пытается воспользоваться всемирной борьбой с пандемией и под шумок избавиться от санкций. Но на данный момент это вряд ли возможно в нынешних условиях – Европе и США просто сейчас не до этого. Но Россия будет предлагать Западу решение проблемы в обмен на отмену санкций, которые вводились за агрессию на Донбассе. Об этом идет речь в материале "Под предлогом эпидемии: добьется ли Россия снятия санкций".

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал "Большую двадцатку" к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19.

"Ситуация тут двузначная. К примеру, идея снятия санкций, которую озвучил генсек ООН, касается ведь не только России. Она касается Ирана, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса государств. Касается Северной Кореи. Ведь, по идее, в вопросе всех санкций должен быть общий принцип. А потому здесь возможны и уже идут серьезные дискуссии. И у меня есть сомнения, что в ближайшие месяцы могут быть какие-то решения на этот счет. Слишком много противоречий по вопросу санкций, применяемых к различным странам, и вопрос их отмены или ослабления может стать причиной серьезной внутренней борьбы. Сейчас в этом мало кто заинтересован", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Он объяснил, что, например, в Штатах могут высказываться мнения: давайте с России снимем санкции, но не с Ирана – там ни Трамп, ни большая часть истеблишмента на это не пойдут. Тем более Америка не пойдет на отмену санкций против Северной Кореи. В Европе сейчас и без того достаточно своих внутренних противоречий. А если еще тему санкций подбросить – это тупик. В связи с этим Украина должна незамедлительно реагировать на попытки снятия санкций.

"Потому, полагаю, до того, как разрешится ситуация с пандемией, поднимать тему санкций никто не будет. Но вот потом – вполне. Поскольку тема заявлена, поскольку ее торпедируют, в том числе под соусом, что снятие санкций поможет развиваться национальным бизнесам, она будет предлагаться для решения. Украине в создавшихся условиях следует выступать категорически против снятия санкций. Поскольку, если мы не будем реагировать, это усилит позиции Кремля. Который скажет: "Смотрите, Украина же не возражает. Поэтому надо снимать!". И надо понимать, что снятие санкций, связанных с Донбассом, – это смерть Минских соглашений. По Крыму были минимальные санкции – персональные и политические. И наверняка Россия не будет настаивать на их снятии. Но вот на, как минимум, смягчении экономических санкций по Донбассу Россия будет настаивать и дальше", – резюмировал политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

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