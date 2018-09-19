Скандал из-за венгерских паспортов: Климкин встретится с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в США провести переговоры со своим венгерским коллегой относительно информации о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам в Берегово (Закарпатская область).

"В Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", – написал сегодня вечером глава украинского внешнеполитического ведомства у себя в Twitter, реагируя на новый виток паспортного скандала.

Ранее сегодня в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины и с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства. Причем, если эта информация подтвердится, Киев подготовит и озвучит официальную позицию по данной ситуации.

Как сообщалось, в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово журналисты попросили в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

Напомним, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.