Выдача венгерских паспортов украинцам: МИД отреагирует на новый инцидент в Берегово

Украинский МИД ознакомлен с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас формируется и готовится официальная позиция МИД Украины относительного нового инцидента в Берегово, которая будет озвучена в ближайшее время.

"Кроме того, возможно, ситуацию в ближайшее время официально лично прокомментирует министр иностранных дел Павел Климкин, который принимает участие в заседании Комитета Рады по иностранным делам. Возможно, этот вопрос также будет подниматься на заседании и обсужден парламентариями. Ситуация не останется без нашего внимания, мы держим руку на пульсе и озвучим свою официальную позицию по этой проблеме", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее сегодня стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово журналисты попросили в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

Напомним, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.