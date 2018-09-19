Венгрия выдает украинцам Закарпатья паспорта под присягу – СМИ

На Закарпатье, в городе Берегово консульство Венгрии выдает гражданам Украины венгерские паспорта. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями, как, например, не сообщать о получении документов украинским властям.

"Граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, трижды повторяя на фоне венгерского флага: "Клянусь считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", – об этом сообщает "Укринформ".

Консульство Венгрии в городе Берегово попросили в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым нас связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила собеседница русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

На Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.