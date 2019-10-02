Скандал из-за звонка Трампа Зеленскому: появилась реакция Путина

Президент России считает случившееся лишь поводом для нападок на своего американского коллегу

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Скандал вокруг июльской телефонной беседы президентов Украины и СШАВладимира Зеленского и Дональда Трампа является лишь поводом для атаки на последнего.

Так считает президент России Владимир Путин, о чем заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели" 2 октября.

По его словам, политические противники Трампа используют "любые поводы для атаки" на американского лидера.

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"Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и президентом Зеленским", – отметил Путин.

В этом контексте российский президент отметил, что раньше таким поводом была тема сговора между командой Трампа и Россией на выборах президента США в 2016 году.

Сейчас противники Трампа "нашли другой повод" – связанный с Украиной, добавил Владимир Путин.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы, несмотря на что демократы не отметили запущенную в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

В свою очередь, в Кремле решили перестраховаться на этот счет и напомнили Вашингтону о том, что расшифровки президентских переговоров публикуются только по взаимному согласию сторон.

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