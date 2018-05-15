Скандал с консулом Украины в Гамбурге: МИД отозвал Марушинца в Киев

Сегодня, 12:40

Дипломат будет проверен на предмет якобы антисемитских высказываний в соцсети, заявил Климкин

Василий Марушинец. Фото: Facebook/Марушинец
Василий Марушинец. Фото: Facebook/Марушинец

Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец за свои скандальные высказывания был отозван в Киев для дисциплинарного производства. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, дипломат отозван на время проверки на предмет якобы антисемитских высказываний в соцсети.

"Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь. Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, потому что, то, что мы видели – это не обязательно все, – то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет. У нас свободная страна, никто не будет проверять приватные "Фейсбуки", но у всех должна быть ответственность", – сказал Климкин.

Напомним, речь идет о том, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook антисемитские заявления. При этом аккаунт дипломата доступен для просмотра только его друзьям. В МИД Украины уже открыли в отношении Марушинца дисциплинарное производство.

Как сообщалось двумя неделями ранее, президент Петр Порошенко осудил проявления антисемитизма в Украине. По мнению главы государства, в нашей стране нет места для дискриминации и нетерпимости.
мид, консул, Климкин, антисемитизм, марушинец

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Источник:

Интерфакс-Украина

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