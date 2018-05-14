МИД завел производство по скандальным заявлениям консула в Гамбурге

Украинское внешнеполитическое ведомство начало дисциплинарное производство по поводу якобы антисемитских высказываний в соцсетях консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на своей официальной странице в Twitter

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД", – заявил министр.

По его словам, госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. "Во всех деталях основательно разберемся", – подчеркнул глава ведомства.

Производство было открыто после сообщений о том, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook антисемитские заявления. При этом аккаунт дипломата доступен для просмотра только его друзьям.

Напомним, двумя неделями ранее президент Петр Порошенко осудил проявления антисемитизма в Украине. По мнению главы государства, в нашей стране нет места для дискриминации и нетерпимости.

"Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной. Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинства каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", – заявил он.

Также напомним, в Министерстве внутренних дел Украины недавно опровергли обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании антисемитизма.