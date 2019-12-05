Скандал с президентом Казахстана и Крымом: МИД вызвал посла "на ковер"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Украина выразила Казахстану свою обеспокоенность в связи с позицией главы государства Касым-Жомарта Токаева касательно незаконной российской аннексии Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, с этой целью в МИД вызвали казахстанского посла Самата Ордабаева.

"С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым", – гласит опубликованное 5 декабря коммюнике.

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На этом фоне стороны подтвердили "твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

В МИД напомнили, что данные принципы зафиксированы в основном документе, который регламентирует двусторонние отношения Киева и Нур-Султана – Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан.

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Также с Ордабаевым обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений и взаимодействия Украины и Казахстана в международных организациях.

Напомним, что в опубликованном накануне интервью Токаев отказался признать аннексией силовой захват Крыма Россией, которое осудили все ведущие страны мира, а также ООН, НАТО и ряд других международных организаций.

Стоит отметить, что в 2014 году Казахстан поддержал незаконный "референдум" в Крыму, а позже отказался осудить российскую агрессию в отношении Украины.

В частности, на ноябрьском голосовании в третьем комитете Генассамблеи ООН делегация этой страны высказалась против резолюции о нарушении прав человека на аннексированном полуострове.

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