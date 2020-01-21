Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии

/ Фото: МИД Украины

Посольство Украины в Великобритании и министр иностранных дел высказали недовольство одним лишь сожалением британцев, что украинский национальный символ – трезубец – попал в экстремистский перечень. Киев требует удалить его из антитеррористического пособия.

"И все же нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли конституционный национальный символ трезубец и герб Украины удалены из экстремистского пособия. Требуем больше разъяснений от британской стороны", – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Реклама

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в Twitter: "Поскольку относительно этого сожалеют, пришло время пересмотреть пособие, удалив украинский трезубец, который не имеет отношения к нему (к антиэкстремистскому пособию британцев)".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях британская полиция включила трезубец в пособие по экстремизму. Кроме того, в этом пособии среди перечня группировок "белых супрематистов" можно найти и шеврон украинского батальона "Азов".

В итоге Британия выразила сожаление по поводу украинского трезубца в своем антитеррористическом перечне. Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама