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Трезубец в пособие по экстремизму: Британия "сожалеет"

20 января, 22:18

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украины

Официальный представитель правительства Великобритании обнародовал официальную позицию по поводу включения малого герба Украины в антитеррористическое пособие, подготовленного британской полицией.

Текст заявления обнародовало посольство Великобритании в Украине.

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Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украины, но все же признало, что обида была нанесена. Стоит отметить, что при этом заявление не содержит извинений.

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"Мы осознаем и сожалеем по поводу обиды, причиненной появлением украинского Тризуба в наглядном пособии британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, перечисленные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности ... Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", – заявил представитель правительства, добавив, что Великобритания "надеется на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы".

В заявлении правительства не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть тризуба, среди символов экстремистских организаций.

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трезубец

Источник: Сегодня

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