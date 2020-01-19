Британская полиция включила трезубец в пособие по экстремизму: Украина требует извинений

Посольство Украины в Великобритании потребовало от британской полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия. Об этом сообщается на странице украинского диппредставительства в Twitter.

Ситуация, когда один из конституционных символов Украины включили в пособие по экстремизму, является возмутительной, заявили в посольстве.

"Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из пособия и официально извиниться", — говорится в сообщении.

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В части с татуировкой можно увидеть украинский трезубец, подписанный "Украинский трезубец (националистический)".

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Это пособие разослали врачам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма.

Напомним, в Донецкой области неизвестные подожгли украинские флаги у здания горсовета города Бахмут. Синие и желтые ленты находятся на стеле, символизируя флаги Украины. Утром 6 сентября работники горсовета заметили, что на стеле тлели несколько таких лент.

Также мы рассказывали, что в Тернопольской области мужчина обнаружил трезубец в полене. Вместе с государственным символом внутри дерева нашли надпись "Слава Украине!". Находку семья передала в местную библиотеку. Но пока биологи пытаются понять, как герб и надпись оказались внутри бревна, местные уже планируют сделать музейный экспонат.

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