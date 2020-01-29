Скандал с заявлением Зеленского: у Путина рассказали, пригласят ли его на 9 мая

/ Фото: president.gov.ua

Недавние слова президента Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны вызвали бурю негодования в России. Теперь в Кремле не уверены, будет ли приглашен украинский лидер на парад в Москве 9 мая.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос приглашения Зеленского требует уточнения.

"Вы знаете, мне нужно это уточнить (будет ли приглашение – ред.). Я пока не готов ответить на этот вопрос, но могу повторить, что подобные высказывания (Зеленского – ред.) кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея ввиду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Этими словами Зеленский разозлил россиян. В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

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Смотрите полное выступление Зеленского в Польше по случаю памяти жертв Холокоста:

Отметим, недавно Зеленский ездил в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Но в последний момент решил не принимать участие в мероприятиях, которые проходили в мемориальном центре Яд ва-Шем, где главным гостем был Владимир Путин. С самого начала за мероприятием в Иерусалиме, которое посвящено 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, тянулся скандальный шлейф. Из-за попыток России переписать историю Второй мировой, польский президент отказался ехать в Израиль. В знак солидарности не поехал и президент Литвы. По словам экспертов, Кремль пытается переписать историю, сделать из России миротворца в преддверии празднования в Москве 75-летия "Дня Победы", забыв при этом о пакте Молотова-Риббентропа. Подробней об этом читайте в материале "Сегодня" Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя.

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