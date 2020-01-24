Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя

Фото: Facebook Офис президента Украины

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Прямо с юбилейного Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе украинский президент Владимир Зеленский отправился в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Но в последний момент решил не принимать участие в мероприятиях, которые проходили в мемориальном центре Яд ва-Шем, где главным гостем был Владимир Путин. С самого начала за мероприятием в Иерусалиме, которое посвящено 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, тянулся скандальный шлейф. Из-за попыток России переписать историю Второй мировой, польский президент отказался ехать в Израиль. В знак солидарности не поехал и президент Литвы. По словам экспертов, Кремль пытается переписать историю, сделать из России миротворца в преддверии празднования в Москве 75-летия "Дня Победы", забыв при этом о пакте Молотова-Риббентропа.

Мог ли Зеленский не полететь в Израиль?

Двухдневный визит Владимира Зеленского 23-24 января в Иерусалим Офис президента Украины официально подтвердил лишь 21 января. Хотя, на первый взгляд, поводов не ехать было более чем достаточно. Во-первых, основателем Всемирного форума Холокоста является Вячеслав Моше Кантор – российский миллиардер, известный своими дружественными связями с Путиным. Во-вторых, приглашая Зеленского в Иерусалим, организаторы не предусмотрели для него возможность выступить. Именно это стало одной из главных причин отказа польского президента Анджея Дуды приехать в Израиль.

Но, по словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Владимир Зеленский не мог не прилететь в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. "По его (Зеленского – Авт.) словам, он человек с еврейской кровью. Не прилететь на такое масштабное мероприятие, где почитают память жертв Холокоста, он просто не мог", – сказал сайту "Сегодня" Евгений Магда. К тому же, стоит заметить, что именно в Украине и Польше во времена Второй мировой проживало больше всего евреев, которые стали жертвами Холокоста.

Памятные мероприятия начались в четверг утром, когда в Иерусалим один за другим стали съезжаться лидеры иностранных государств: вице-президент Майк Пенс, президенты Германии, Италии, Австрии, британский принц Чарльз и многие другие.

Но, наверное, никого так не встречали, как Владимира Путина, который стал центральной фигурой Всемирного форума памяти Холокоста, половина которого прошла на русском языке, с главной сцены выступали народные артисты РФ, а венцом мероприятия стало открытие памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти".

Учитывая все это, абсолютно правильным было решение украинской делегации отдать свои приглашения тем, кто пережил Холокост. Хотя ранее в интервью The Times of Israel Зеленский говорил, что будет присутствовать на мероприятии в любом случае.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили и некоторые министры израильского правительства", – написал Владимир Зеленский в своем Facebook.

Правда, позже в мемориальном центре Яд ва-Шем сказали, что все желающие смогли попасть на мероприятие, всех пустили, и об этом Зеленского и украинскую делегацию предупреждали.

Историческая "война" России против Польши

Ни для кого не секрет, что мероприятие в мемориальном центре Яд ва-Шем в Иерусалиме во многом планировалось, чтобы опередить памятные мероприятия в Польше, которые пройдут 27 января – как раз на 75-летие освобождения бывшего гитлеровского концлагеря в Освенциме. Варшава пригласила российскую делегацию. Но, по слухам, не лично Путина. А вот украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским приглашена и поедет.

Подготовка ко Всемирному форуму Холокоста в Яд ва-Шем сопровождалась взаимными обвинениями России и Польши. Хотя, по словам экспертов, новый виток польско-российского исторического противостояния начался еще осенью прошлого года, когда Путина не пригласили в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой, а после Европарламент принял резолюцию, которая, по мнению Путина, приравняла нацизм и сталинизм. На самом деле, текст документа связывает начало Второй мировой войны с подписанием пакта Молотова-Риббентропа – "Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом" – и секретного протокола к нему, которым нацистская Германия и СССР разделили между собой Восточную Европу.

Ближе к дате Всемирного форума Холокоста в Иерусалиме российские телеканалы заполонили сюжеты и программы о том, что поляки должны быть благодарны Красной армии за освобождение от немецкой оккупации. Позже сам Путин сказал, что это Польша была агрессором, оккупировав часть Чехословакии после Мюнхенского соглашения 1938 года. О пакте Молотова-Риббентропа хозяин Кремля, судя по всему, забыл, пообещав к 75-летию Победы (наверняка, к 9 мая) написать большую статью о причинах Второй мировой и политике СССР в предвоенной Европе. Масла в огонь подлил, как его назвали в Кремле, "праздничный салют в Москве 17 января по случаю освобождения Варшавы".

По словам аспиранта Ягеллонского Университета (Краков, Польша) Михала Марека, для России отбеливание пакта Молотова-Риббентропа направлено на формирование своего имиджа, как силы "добра" и "победителя", а не стороны, которая заключила союз с Третьим Рейхом и несет ответственность за разжигание войны в Европе.

"Это был бы большой удар по российской и советской мифологии, которая важна для многих россиян. Поэтому они начали усиливать старые нарративы, направленные на российского потребителя информации, такие как: "Запад хочет обвинить Россию в своих грехах", "НАТО – преемник фашистов", "Россия (Путин) – сила добра, которая борется с силами зла". Такая деятельность может быть связана прежде всего с политическими процессами, происходящими в России. Кремль очень часто использует важные эмоциональные годовщины. Такое событие, как годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа, освобождение Варшавы, или освобождение немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау были использованы Кремлем для формирования определенного мнения российского общества (об общем враге, что нам надо объединяться и т.д.)", – сказал сайту "Сегодня" Михал Марек.

В ответ на многочисленные выпады Путина, Анджей Дуда создал кризисный штаб для противостояния российской исторической дезинформации, и дал два больших интервью, одно из них израильскому телеканалу, где обвинил Путина в распространении исторической лжи.

По словам Евгения Магды, Польша понимает угрозу, которая исходит от России, и будет пытаться ей противодействовать. Путин будет представлять собственную гибридную версию Холокоста, не отрицая ответственности немцев, говоря об ответственности и участии в уничтожении евреев жителей оккупированных территорий, делая акцент прежде всего на Польшу, и на Холокост в странах Балтии.

"Думаю, что в этом контексте у России есть домашние заготовки по Украине, Беларуси и даже Молдове. Для чего это делается? Путин таким образом хочет углубить противоречия между Польшей и другими странами Центральной Европы, и странами Старой Европы, хочет подчеркнуть роль России в победе над нацизмом и показать, что она практически единственная правопреемница СССР в этих вопросах. Также, я думаю, Путин хочет подорвать авторитет Польши, как партнера США. То есть, идет масштабная игра с прицелом на 9 мая 2020 года – как "главного" празднования победы во Второй мировой. Хотя все цивилизованные люди знают, что Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945 года подписанием капитуляции Японии в Токийской Бухте", – подытожил Евгений Магда.

Напомним, в Иерусалиме Владимир Зеленский рассказал, что новый обмен пленными с Россией уже готовят. Подробности – в сюжете.

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