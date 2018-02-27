Скандал в Ужгороде: Венгрия вызвала украинского посла "на ковер", Киев говорит об иностранном следе

Венгрия возмущена новым поджогом офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья", который находится в Ужгороде, заявляя, что в Украине "растут экстремистские политические идеи". В связи с этим украинский посол Любовь Непоп была вызвана для объяснений. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины осудили поджог и рассказали, кто за этим стоит.

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что правоохранительные органы уже начали расследование и принимают все необходимые меры для оперативного раскрытия этого преступления.

"Совершенный ранее акт вандализма против этого же помещения был оперативно раскрыт правоохранителями. Расследование показало иностранный след нападения, которое было совершено членами одной из восточноевропейских радикальных организаций, поддерживаемой российским агрессором", – говорится в заявлении МИДа.

Киев осуждает использование темы национальных меньшинств как средства разжигания межнациональной розни извне.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter: "Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров один на один! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации на Закарпатье".

Как передает УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко высказался в адрес Украины в связи с поджогом "венгерского здания". Он утверждает, что в Украине "растут экстремистские политические идеи". По его словам, это становится понятным из тех законов, которые принимаются Верховной Радой и которые "серьезно ограничивают права меньшинств". Как результат, убежден министр, такие действия приводят к "запугиванию представителей венгерского национального меньшинства на Закарпатье".

Глава МИД Венгрии назвал такую ситуацию неприемлемой, и отметил, что если Украина серьезно относится к сближению с Евросоюзом и НАТО, она "должна быть способной держать экстремистов под контролем".

По его словам, в связи с этим посол Украины в Будапеште будет приглашена для объяснения ситуации.

Напомним, это не первый подобный инцидент. 4 февраля в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова".