В Ужгороде снова подожгли офис "Общества венгерской культуры Закарпатья"

Полиция устанавливает все обстоятельства пожара в Ужгороде

В ночь на 27 февраля в Ужгороде горел офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" или "KMKSZ".

"В 3 часа утра поступило сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной. По данному факту открыто уголовное производство (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах)", – сообщает полиция Закарпатья.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Аббревиатура "KMKSZ" означает "Общество венгерской культуры Закарпатья" — под данным названием партия венгров Украины выступает как общественная организация и действует вне виборов.

Как сообщалось ранее, утром 4 февраля в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова". В организации отметили, что это может быть провокацией.

Кроме этого, глава МИД Украины Павел Климкин резко обратился к Венгрии из-за готовящихся провокаций по поводу Закарпатья. Дело в том, что венгерская сторона докладывала украинскому ведомству о подготовке акции "Самоопределение для Закарпатья". Украинский министр был удивлен такими планами венгров, сравнив их с сепаратизмом.

Также известно, что к попытке поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля причастны двое граждан Польши, которые являются членами праворадикальной организации "Фаланга".