Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского: Помпео сделал заявление по Украине

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Вашингтон, несмотря на скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера, продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Риме госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы продолжим помогать новому правительству противостоять российской угрозе, бороться с коррупцией и строить процветающую экономику", - сказал он.

Помпео при этом поблагодарил Италию за поддержание санкционного режима в отношении РФ.

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"Благодарю Италию за санкции в отношении России до тех пор, пока ситуация не изменится", – сказал госсекретарь.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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