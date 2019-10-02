Госдеп США проведет брифинг об Украине

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Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик в среду проведет брифинг для сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей и Сената США о документы, связанные с Госдепартаментом и Украиной.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ABC News.

Пока подробности брифинга остаются неизвестными. Ожидается, что Линик встретится с сотрудниками Конгресса на Капитолийском холме.

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Предполагается, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, касающимися роли Госдепартамента в координации взаимодействия между Руди Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа, и украинскими должностными лицами

Напомним, что в последние недели Госдепартамент подвергся критике из-за того, что связал Джулиани с многочисленными украинскими чиновниками для возобновления расследования относительно прошлого вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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