Скандальное расследование в оборонной сфере: Луценко объяснил, что "нарыли" журналисты

Правоохранители из ГПУ и НАБУ уже давно "ведут" ряд предприятий, который могут быть причастны к миллионным хищениям

Фото: president.gov.ua

Скандальное расследование в оборонной сфере: Луценко объяснил, что "нарыли" журналисты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/692/1d0/5c76921d082c4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/692/1d0/5c76921d082c4.jpeg 2019-02-27T15:36:00+02:00 Политика Правоохранители из ГПУ и НАБУ уже давно "ведут" ряд предприятий, который могут быть причастны к миллионным хищениям

Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро проводят следствие по многим предприятиям, которые могут быть причастны к незаконному ввозу в Украину военных запчастей с последующими хищениями средств при перепродаже оборонным заводам. Именно сведения следствия правоохранителей стали известны журналистам, которые были обнародованы. Об этом рассказал на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, ГПУ еще с 2016 года проводит следствие по многим предприятиям-поставщикам военной продукции для оборонного комплекса страны. А вот в 2017-м прокуратура с разрешения суда провела ряд обысков на предприятиях и получила доказательства, указывающие возможные хищения средств при продаже военного товара.

"В том же 2017 году в изъятых документах просматривалась возможность определенного влияния этих "дельцов" на работников НАБУ. Часть изъятых документов, примерно 80 страниц, мы в том же году передали в НАБУ, которое еще раньше нас с начала 2016 года расследовало деятельность этой структуры – "Оптимумспецдеталь", – рассказал Луценко.

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Отметим, до этого Луценко даже допустил контрабанду запчастей, но наживу на армии назвал аморальной. "Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны. В то же время неприемлема и аморальна нажива на этой деятельности".

Как на днях стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО.

В свою очередь расследование журналистов прокомментировали и в "Укроборонпроме". В госконцерне расследование журналистов назвали манипулятивным и отметили, что оно ссылается на данные следствия по уголовным производствам в отношении компании "Оптимумспецдеталь".

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