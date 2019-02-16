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Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Фото: Сергей Николаев
Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4c5/344/5c44c53442c74.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4c5/344/5c44c53442c74.png Политика Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Центризбирком на 9,9 млн гривен увеличил смету своих расходов на президентские выборы в этом году. Причина — рекордное количество претендентов на кресло гаранта: 44 человека (предыдущий рекорд, 24 кандидата, был зарегистрирован в 2004 году). "Сегодня" разобралась в бюджете гонки за булаву и выяснила, сколько за нее заплатят избиратели.

Изначально расходы ЦИК на мартовские выборы должны были составить чуть более 266 млн грн. Эту сумму рассчитали на 25 кандидатов в президенты. Из-за того что в итоге их зарегистрировано 44, смету пришлось увеличить почти на 10 млн грн. В целом бюджет выборов президента составляет более 2,3 млрд грн (см. инфографику). Если считать в гривне — это абсолютный рекорд. Для примера, в 2010 году выборы гаранта обошлись в 1,53 млрд грн, в 2014-м — 1,97 млрд грн. Но если сравнивать в долларовом эквиваленте, нынешние выборы будут дешевле: в 2010-м, при курсе 8 грн/доллар, их бюджет составил $191 млн, в 2014-м (11,77 грн/доллар) — 167 млн грн. А в этом году, исходя из курса 27 грн, — $87 млн.

Рекордным оказалось не только количество кандидатов и бюджет выборов, но и длина бюллетеня — она, по предварительным расчетам, составит 115 см! До этого самый объемный список претендентов был в 2004 году — всего 67 см. Но и в этом вопросе все еще не до конца решено: до 8 марта Центризбирком должен окончательно утвердить форму бюллетеня, его цвет и текст, а потом — и сам бюллетень ко второму чтению.

"Кандидатов может стать меньше"

По мнению политолога Руслана Бортника, количество кандидатов в президенты еще может уменьшиться.

"Некоторые люди необходимый пиар уже получили, а деньги можно и сэкономить. Это касается кандидатов из так называемой третьей или четвертой категории: те, кто тратили свои деньги или шли только за ситуативным пиаром, легко могут сняться. В конечном итоге кандидатов может остаться меньше сорока. Точно спрогнозировать здесь ситуацию, конечно, сложно: никто не знает, что у претендентов в голове. Но я думаю, что человек 15—17 из общего числа кандидатов — люди, которые уже получили базовые вещи, на которые нацеливались: пиар, статус и удостоверение кандидата в президенты. Они уже сфотографировались с корочкой, теперь у них появился соблазн сэкономить деньги. Особенно если никто из серьезных претендентов с ними не договорится", — подчеркнул эксперт.

Напомним: залог в 2,5 млн грн возвращают только в трех случаях. Если претендент снял свою кандидатуру с гонки, претендентам, вышедшим во второй тур, и победителю выборов в один тур.

Как сообщалось ранее, 44 четыре кандидата в президенты осталось после того, как ЦИК отказала некоторым желающим поучаствовать в предвыборной гонке. Подробнее об этом читайте в материале: Таких не берут в кандидаты: кому и за что ЦИК отказала в праве участвовать в предвыборной гонке

А еще "Сегодня" тщательно следит за всеми событиями предвыборной гонки. Познакомиться с ними вы можете в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.

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Тег выборы президента, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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