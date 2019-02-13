Таких не берут в кандидаты: кому и за что ЦИК отказала в праве участвовать в предвыборной гонке

Претенденты хотели вернуть советский карбованец и смертную казнь чиновникам и не платили залог

Фото: AFP

Таких не берут в кандидаты: кому и за что ЦИК отказала в праве участвовать в предвыборной гонке Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/15f/e46/5c615fe46531a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/15f/e46/5c615fe46531a.jpg 2019-02-13T07:38:00+02:00 Украина Претенденты хотели вернуть советский карбованец и смертную казнь чиновникам и не платили залог

Центризбирком закончил регистрацию кандидатов в президенты. Их набралось 44 человека — абсолютный рекорд за всю историю независимости. Есть и еще один рекорд — отказ от ЦИКа получили 47 человек. "Сегодня" выяснила, кому и за что отказали в праве побороться за булаву.

Биографии и фото

Среди зарегистрированных — 40 мужчин и 4 женщины, средний возраст — 50 лет. Самому пожилому кандидату — 74 года. При этом 24 человека выдвигаются от политических партий, а у остальных — статус самовыдвиженцев.

Среди "отказников" большинство также мужчины (всего семь женщин), а вот причины, по которым их не пустили на выборы, самые разные. Наиболее популярная — ошибки в официальных документах. Многие подавали декларации о доходах устаревших образцов — например, юрист Любовь Украинчук принесла в ЦИК документ образца 2011-го. Возникла проблема и с выбором фотографий: вместо четырех фото 4x6 и двух 9x13 желающие побороться за кресло гаранта массово несли любые другие фотокарточки, но только не те, какие нужно. Пожаловались в ЦИКе и на объемные автобиографии — сразу четыре человека превысили максимальный объем в 2000 знаков. Многие не указали адрес проживания и состав семьи.

Мат и программы

А вот у государственного исполнителя Владимира Блащука в автобиографии оказалась другая проблема — он использовал в ней нецензурную лексику и угрозы в адрес работников ЦИКа, за что и поплатился возможностью побороться за президентскую булаву. Нашлись претензии и к предвыборным программам кандидатов. Политику Александру Соловьеву отказали из-за намерений начать переговоры с самопровозглашенными "республиками" на Донбассе в первую неделю после инаугурации. Чиновники увидели в этом угрозу суверенитету и территориальной целостности страны. Но в итоге, после того как он изменил свою предвыборную программу и подался повторно, его таки признали кандидатом. Наконец, предпринимателя Юрия Иваницкого "сняли с пробега" из-за желания создать "Русский стратегически-самодостаточный регион", куда войдут Украина, Беларусь и РФ. Валютой должен был стать советский карбованец, а называться это государство должно либо Русью, либо Новым Советским Союзом.

Молодость и деньги

Еще двое украинцев не смогли стать кандидатами из-за проблем с возрастом. По закону, в день выборов претендентам должно быть не меньше 35 лет. Однако один из "отказников" нужного возраста достигнет только в мае, а другой — в сентябре. Наконец, у многих отсутствовала квитанция о залоге в 2,5 млн грн. Среди них и нардеп Надежда Савченко. Другие же самовыдвиженцы залог внесли, но он оказался намного скромнее того, что нужно. Так, Владимир Кононенко принес квитанцию на 8 грн, на счет ЦИКа поступило вовсе лишь 5 грн, Наталья Миролюба перечислила 200 грн. Борис Сахно оценил возможность побороться за пост президента в 2 грн 50 коп. Наконец, Юрий Боярский внес 100 грн, еще два человека перечислили за него по 27,5 грн.

"Даже отказ выгоден"

Политолог Евгений Магда не видит ничего особенного в большом количестве отказов.

"Учитывая, что 44 кандидата зарегистрировали, искать злой умысел в действиях Центризбиркома я не стал бы. Здесь можно учитывать тот нюанс, что осенью прошлого года состав Центральной избирательной комиссии поменялся, и, наверное, в этом вопросе новые сотрудники хотели показать себя достаточно компетентными и не делающими поблажек, — говорит эксперт. — Да, отказали некоторым людям с громкой фамилией, например, той же Савченко. Но им же отказали не по причинам, которые бы им позволили сказать, что их не пустили из-за мелочей. Опять же, ситуация с Петром Симоненко, которому отказали из-за того, что он шел от Коммунистической партии Украины, которая подпадает под закон о декоммунизации. А вот Соловьеву из "Разумной силы" сначала отказали, а потом все-таки зарегистрировали, когда он подправил свои документы".

Политаналитик Игорь Тышкевич считает, что даже отказ некоторым людям выгоден.

"Сейчас минута эфира на центральных телеканалах сколько стоит? Тысячи, а порой и десятки тысяч гривен. А тут человек получает возможность, чтобы его фамилию назвали в эфире в режиме новостей. Плюс не исключаю, что некоторых из них "попросили" зарегистрировать кандидаты, которые прошли проверку ЦИК. И "кандидаты" в таком случае не очень придерживались каких-то процедурных моментов. Наконец, не исключаю, что регистрировались достаточно богатые люди просто "по приколу", — говорит он.

Напомним, "Сегодня" тщательно следит за всеми событиями предвыборной гонки. Познакомиться с ними вы можете в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.

А еще Центризбирком опубликовал данные о количестве избирателей в Украине. Благодаря этому стало возможно изучить портрет украинского избирателя: кто будет голосовать в 2019 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Таких не берут в кандидаты: кому и за что ЦИК отказала в праве участвовать в предвыборной гонке". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.