Скороход и Поляков официально исключены из "Слуги народа"

Соответствующее решение ранее было принято на самой фракции, а теперь об этом официально объявлено

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа". Об этом объявил во время утреннего заседания парламент спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Согласно части 3 статьи 60 Регламента Верховной рады Украины и согласно протоколу заседания депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 15 ноября 2019 года сообщаю об исключении из депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны", – сказал Разумков.

Напомним, на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

На следующий день, 15 ноября, "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из фракции. Народных депутатов обвинили в нарушении внутрифракционных договоренностей. После этого последовало новое заявление Скороход о "зарплатах в конверте" в "Слуге народа" по 5 тысяч долларов. Позже Скороход заявляла о намерении создать в парламенте новую депутатскую группу.

Также стало известно, что вместо исключенных "слуг народа" во фракцию на их место придут внефракционные народные депутаты, но имена не назывались – с ними планируются собеседования и проверки.

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