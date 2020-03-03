Скорые будут приезжать на дом при высокой температуре

В Украине, где 3 марта появился первый инфицированный коронавирусом, из-за опасной болезни могут на время изменить правила вызова кареты скорой помощи и врача. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать на дом и человек не путешествовал по городу", – отметил Луфер.

По его словам, бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус. В случае подозрения на коронавирус человеку не придется самостоятельно ехать в больницу.

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Он добавил, что бригада "скорой" знает, что делать в случае вспышки коронавируса.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", – сказал он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина подготовилась на случай появления коронавируса. Так, в каждой области определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.

Тем временем в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

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