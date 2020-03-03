Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Скорые будут приезжать на дом при высокой температуре

3 марта, 12:37

Виктория Подолянец

Из-за коронавируса изменят порядок вызова машин скорой помощи

В Украине, где 3 марта появился первый инфицированный коронавирусом, из-за опасной болезни могут на время изменить правила вызова кареты скорой помощи и врача. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать на дом и человек не путешествовал по городу", – отметил Луфер.

По его словам, бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус. В случае подозрения на коронавирус человеку не придется самостоятельно ехать в больницу.

Реклама

Он добавил, что бригада "скорой" знает, что делать в случае вспышки коронавируса.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", – сказал он.

В тренде
Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина подготовилась на случай появления коронавируса. Так, в каждой области определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.

Тем временем в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия вирус больницы Минздрав болезни скорая помощь коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда начнутся
Когда начнутся "посадки": в "Слуге народа" сделали заявлениеПолитика
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре Кутовом
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре КутовомУкраина
У нас была договоренность с Зеленским: Пристайко рассказал о возможной отставке
У нас была договоренность с Зеленским: Пристайко рассказал о возможной отставкеПолитика
Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания Рады
Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания РадыПолитика
Лидер
Лидер "Слуги народа" озвучил претензии к Кабмину ГончарукаПолитика
Гончарук ответил на слухи об отставке
Гончарук ответил на слухи об отставкеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...